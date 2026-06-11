Россия выразила солидарность с Кубой и Ираном из-за давления США

Россия выразила солидарность с Кубой и Ираном из-за давления на них США Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия выразила солидарность с Ираном и Кубой в связи с непрекращающимся давлением на эти страны со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Замглавы российского дипведомства Александр Алимов 8-9 июня принял участие в четвертой встрече национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) в зимбабвийском Хараре. Здесь отдельное внимание в ходе дискуссии уделили ситуации вокруг Ирана и Кубы с учетом давления со стороны Вашингтона.

С российской стороны выражена солидарность с Гаваной и Тегераном, а также Каракасом, подчеркнуто их право самостоятельно определять свою судьбу. Участники встречи также обсудили противодействие неоколониальным практикам, включая незаконные односторонние принудительные меры.

Члены объединения подтвердили готовность работать над укреплением своей монолитности и расширением географического и тематического охвата. Намечены пути повышения эффективности группы, в том числе в рамках подготовки к встрече глав МИД стран-участниц в сентябре на полях Генассамблеи ООН. По итогам принята общеполитическая декларация.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет допустил возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля американскими силовиками, если такое решение примет лидер США Дональд Трамп. По словам Хегсета, этот сценарий уже обсуждался в Вашингтоне.