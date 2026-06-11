В Австралии за 20 млн рублей продают город: покупатель станет неофициальным мэром

В Австралии продают самый малонаселенный город с двумя жителями. Фото Pauline Mongarny/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии выставлен на продажу Куладди – самый малонаселенный город страны, в котором живут всего две женщины. Цена населенного пункта - 20 миллионов рублей. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Жительницы решили продать свою недвижимость. Так что новому владельцу за эти деньги достанутся мотель на четыре номера, магазин, паб и четырехзвездочный ресторан. Риэлтор, занимающийся продажей, шутит, что с недвижимостью покупатель также получит неофициальный статус мэра.

Ранее в штате Нью-Мексико на продажу выставили городок Форт Вингейт, рядом с которым находится старая военная база. Сам город оказался заброшен еще в начале прошлого столетия, но люди живут в нем и по сей день. Цена городка - 11 млн долларов.