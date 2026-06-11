В Москве представили отечественное ПО для издательств взамен иностранного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве в рамках XII Книжного фестиваля «Красная площадь» состоялся демо-день Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Издательская деятельность и полиграфия». Мероприятие посвятили презентации отечественного программного обеспечения для издательской сферы.

ИЦК создан для содействия импортозамещению отраслевого софта в области книгоиздания, печатных СМИ и полиграфии. В его состав вошли представители крупнейших книжных издательств, типографий и редакций периодики.

Генеральный директор компании «АксиоСофт» Алексей Попов презентовал программный продукт для управления редакционным производством, создания контента и подготовки к выпуску печатных и цифровых СМИ. Проект «Редакционно-издательские системы» разработан по инициативе ИЦК при поддержке фонда «Сколково». Он позволит отечественным издателям отказаться от иностранного ПО, внедрить новые функции и получить решение, которое поддерживает разработчик и развивает с учетом современных тенденций.

Затем выступил Игорь Ельчанинов, директор по производству издательства «Высшая школа», который презентовал автоматизированную систему управления полиграфическим предприятием «Полимер» в работе своего издательства. Также Вячеслав Полев рассказал об опыте использования искусственного интеллекта в малой полиграфии. Участники отметили, что представленные разработки помогут отрасли снизить зависимость от зарубежного софта и повысить эффективность производства.

Ранее KP.RU писал, что на фестивале «Красная площадь» презентовали книгу уникальных документов времен Великой Отечественной.