МИД Индии обвинил США в атаках на суда у берегов Омана Фото: REUTERS.

За последние несколько дней у берегов Омана и в районе Ормузского пролива нападениям подверглись три судна с индийскими гражданами на борту. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил на брифинге, что эти атаки совершили военно-морские силы США, дислоцированные в данном районе.

Индийская сторона уже выразила решительный протест американскому посольству по данному инциденту. По словам Джайсвала, в МИД Индии был вызван временный поверенный в делах США, ему сообщили о глубокой обеспокоенности индийской стороны в связи с участившимися случаями нападений на суда.

Дипломат подчеркнул, что все три судна ходят под иностранными флагами и не принадлежат индийским владельцам.

Ранее KP.RU писал, что у побережья Омана произошел пожар на танкере в машинном отделении, о чем 11 июня сообщила британская организация UKMTO. Власти оперативно оказали помощь экипажу. 10 июня у побережья Омана также загорелся танкер, спасатели эвакуировали экипаж и оказали помощь пострадавшему, двое моряков пропали без вести.