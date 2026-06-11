Раскрыты подробности о многомиллионном наследстве актрисы Людмилы Чурсиной Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка СССР Людмила Чурсина оставила после себя недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет aif.ru.

Долгое время актриса проживала в знаменитом «Доме на набережной» в столице. Позже Чурсина приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади в непосредственной близости от Центрального академического театра Российской армии, в котором служила. По данным издания, средняя стоимость аналогичного жилья в этом районе составляет около 20 млн рублей. При этом столичную квартиру артистка в последние годы использовала в основном во время репетиций и спектаклей.

Большую часть времени Чурсина проводила в Санкт-Петербурге, в квартире на Каменноостровском проспекте недалеко от «Ленфильма». Ранее это жилье принадлежало ее младшей сестре Эвелине, скончавшейся в 2013 году.

Прямых наследников у актрисы не осталось. Чурсина трижды была замужем, но детей в этих браках не было. Своей главной семьей артистка считала племянника Алексея (сына сестры) и его детей, которых поддерживала всю жизнь.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил изданию, что в случае отсутствия официального завещания имущество будет распределяться в соответствии с законом. «Сначала идут наследники первой очереди, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — уточнил он.

Напомним, Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Она ушла из жизни всего лишь за месяц до своего 85-летия. Актриса завещала похоронить себя рядом с любимой сестрой.