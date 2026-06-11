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НовостиПолитика11 июня 2026 11:10

В Киеве назвали США «передастами»: чем недовольна Украина

«УП»: в Киеве критикуют роль США в переговорах, называя их передастами
Людмила МИТРОХИНА
В Киеве назвали США «передастами»: чем недовольна Украина

В Киеве назвали США «передастами»: чем недовольна Украина

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Киев скептически относится к роли администрации президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта. Украинские официальные лица называют американскую делегацию «передастами» и недовольны их пассивностью, пишет «Украинская правда».

«Так не может работать Великая Америка. Если вы взялись модерировать разговор, то ведите себя как модераторы, а не как «передасты»», — говорится в материале издания со ссылкой на украинских чиновников.

Ранее KP.RU сообщил, что Киев не хочет продолжать переговоры в том формате, которые начались после встречи лидеров США и России на Аляске. На Украине считают, что якобы такой формат изжил себя. Нужно отметить, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса и всегда четко высказывала свою позицию в этом вопросе.