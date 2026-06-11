Россиянам назвали условия, при которых рабочий день в жару сократят на несколько часов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При высокой температуре или отсутствии кондиционера рабочий день нужно сократить. Про такое правило рассказали в Роспотребнадзоре.

Нормальная температура в офисе — 24-25°C. При отсутствии кондиционера нужно сократить рабочий день на час при +28,5°C, на два часа при +29°C и на четыре часа при +30,5°C, говорится на официальном сайте ведомства.

При работе на открытом воздухе при температуре 32,5°C и выше важно делать перерывы в прохладных помещениях по 10-12 минут каждые полчаса. Общая термическая нагрузка за смену не должна превышать 4-5 часов в защитной одежде и 1,5-2 часа без неё. Если температура воздуха будет выше 32 градусов, то работу стоит прекратить и перенести на другое время.

Ранее KP.RU рассказал, будет ли введена сокращенная рабочая неделя. Отмечается, что сейчас нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю, поскольку россияне могут пользоваться правом уйти на удаленку или работать посменно.