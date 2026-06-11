Прокуратура Киева подтвердила обыски у Веселого, фигуранта дела Миндича Фото: REUTERS.

Киевская городская прокуратура подтвердила, что накануне у украинского бизнесмена Василия Веселого проводились обыски. Предприниматель фигурирует на пленках по делу Тимура Миндича, друга главаря киевского режима Владимира Зеленского, которого называют его «кошельком». При этом бизнесмена пока не задержали.

В пресс-службе прокуратуры в комментарии изданию «Украинская правда» отметили, что следственные действия прошли в рамках дела о легализации имущества, полученного преступным путем.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бизнесмена. Веселый обсуждал с Александром Цукерманом, еще одним фигурантом коррупционного скандала, как установить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием страны «Карпатнефтехим».

Сам скандал, получивший в местных СМИ название «Миндичгейт», разгорелся после масштабной операции НАБУ «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее 100 млн долларов. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков и сейчас находится в Израиле.

Ранее KP.RU писал, что предлагал производителю дальнобойных дронов Fire Point 1 млрд долларов в обмен на 50% компании, однако глава фирмы Денис Штилерман отказался, так как суверенный фонд другой страны предложил 758 млн долларов за 30% акций.