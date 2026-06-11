Похитившего 10-летнюю девочку в Югре мужчину заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд принял решение заключить под стражу мужчину по делу о похищении 10-летней девочки в Нижневартовске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В сообщении отмечается, что Нижневартовский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего жителя города.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2026 года", - говорится в тексте заключения.

KP.RU ранее писал, что задержан местный житель, который подозревается в похищении десятилетней школьницы в Нижневартовске. Похититель привез жертву в свою квартиру, где удерживал ее до тех пор, пока её не освободили правоохранители.