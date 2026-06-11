В Польше в ходе масштабного рейда задержали 117 граждан Украины Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Польская полиция сообщила о задержании 117 граждан Украины в рамках общенациональной операции по розыску лиц, скрывающихся от правосудия, и проверке законности пребывания иностранцев на территории страны.

Как говорится в заявлении правоохранительных органов, мероприятия проводились совместно с Пограничной стражей по всей территории Польши. Основной целью операции было исполнение ордеров на розыск и выявление иностранцев, находящихся в стране незаконно.

По итогам рейдов сотрудники полиции задержали почти две тысячи разыскиваемых лиц, а также 140 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Польше. Среди задержанных иностранцев большинство составили граждане Украины — 117 человек. Кроме того, были задержаны 12 граждан Грузии, шесть граждан Белоруссии, два гражданина Молдавии, один гражданин России и 31 гражданин других государств.

По данным полиции, среди задержанных в ходе операции были лица, разыскиваемые за тяжкие преступления, такие как изнасилования, участие в ОПГ и сбыт наркотиков.

В качестве одного из примеров полиция привела случай с гражданином Украины, который был осужден на один год и десять месяцев лишения свободы и находился в розыске для направления в исправительное учреждение. Во время его задержания правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических веществ, а также мачете, дубинки и ножи.

Как писал сайт KP.RU, в списке задержанных в ходе масштабной полицейской операции в Польше значится украинец, обвиняемый в контрабанде людей в Европу.