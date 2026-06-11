Официально работающий в Пентагоне уфолог обвинил США в растрате денег на ерунду

NYP: Специалист Пентагона по НЛО обвинил США в тайной растрате миллиардов Фото: Shutterstock.

Бывший офицер разведки ВВС США Дэвид Груш обвинил спецслужбы в сокрытии от Конгресса миллиардов долларов на секретные правительственные программы. Он заявил о «черных фондах», через которые финансируется деятельность, выведенная из-под контроля законодателей, пишет NYP.

Груш обвинил Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) в препятствовании Конгрессу и непредоставлении запрашиваемых документов. Он призвал предоставить доступ к ним для рассекречивания.

Пентагон отрицает наличие подтвержденных доказательств внеземных технологий и секретных программ. Груш утверждает, что правительству известно о нескольких инопланетных видах.

Законодатели обеих партий обвинили ведомства в препятствовании раскрытию информации и потребовали прозрачности. Они призвали президента Трампа предоставить иммунитет свидетелям и обнародовать засекреченные документы.

Груш также отметил, что другие свидетели боятся давать показания из-за угроз. Отметим, что бывший офицер официально работал в Пентагоне на должности уфолога, то есть получал зарплату, чтобы искать НЛО и инопланетян.

Ранее KP.RU сообщил, что конгрессмены США требуют иммунитета для информаторов по теме внеземной жизни. Инициатива блокируется, но одна из информаторов предложила встречу с Белым домом для обсуждения иммунитета.