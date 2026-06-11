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НовостиПолитика11 июня 2026 11:48

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

Лидер КНДР направил поздравительную телеграмму российскому президенту по случаю государственного праздника
Анна АДАМАЙТЕС
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю праздника Дня России. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России", - опубликовало государственное агентство Кореи.

Ранее стало известно, что Владимир Путин будет работать в День России. У него запланировано несколько мероприятий. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент примет участие в совещании по госпрограмме вооружений, встретится с участниками программы «Время героев». Также Путин посетит церемонию вручения наград героям труда и лауреатам государственных премий.