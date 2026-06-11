На могиле Янки Дягилевой в Новосибирске появилась беседка с почтовым ящиком

Со дня смерти Янки Дягилевой прошло уже больше 35 лет. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ/ Надежда РЫЖКИНА

На Заельцовском кладбище у могилы легендарной рок-певицы Янки Дягилевой, которая погибла в 1991 году в возрасте 24 лет, появилась деревянная беседка и почтовый ящик для писем. Поклонники по-прежнему приезжают к ней, привязывают к ограде фенечки, оставляют цветы и записки, сообщает КП-Новосибирск.

Могила находится в северной части кладбища (сектор 59н). Рядом с оградкой стоит большая беседка, стены которой изнутри оклеены фотографиями. На дереве рядом висит деревянный почтовый ящик с «тетрадью для Янки» — каждый может оставить там свои стихи или просто добрые слова.

Современный гранитный памятник установили в сентябре 2020 года. На нём высечены годы жизни певицы и строки: «Будешь светлым лучом, рожденным в тени, или тенью, родившей луч?». Рядом с могилой похоронен отец Янки, Станислав Иванович Дягилев, который умер в конце 2021 года.

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