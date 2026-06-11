Economist: Украина готова смириться с потерей территориий Фото: REUTERS.

В Европе заявили, что Украина готова смириться с потерей своих территорий. Об этом пишет издание Economist со ссылкой на свои источники.

«Украина, похоже, готова смириться с потерей территории — неизбежный исход на данном этапе. Европа, которая находится в затруднительном положении, выбирая между ролью посредника на переговорах и их участием, окажется в числе тех, кому предстоит сделать невозможный выбор. Для обеспечения мира ей, возможно, придется снять санкции с России и, возможно, даже вернуть сотни миллиардов евро, которые она заморозила и когда-то надеялась отправить Украине», — говорится в сообщении от иностранного источника.

Также в газете говорится, что Россию никогда никто не сможет победить на поле боя. Также Европе сейчас, по мнению аналитиков Economist, нужно прозреть. Сейчас ничего не указывает на то, что РФ выглядит проигравшей. Это европейские лидеры пытаются выдавать желаемое за действительное. Но в итоге евродипломатам все же придется налаживать диалог с Москвой. И чем более они будут оказывать давление на РФ, тем добиться этого будет сложнее.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой по любому вопросу, включая ситуацию на Украине. Это Брюссель сделал все, чтобы разорвать отношения с Россией.