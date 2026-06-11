Вдова экс-офицера МВД обвинила медиков новосибирского СИЗО в смерти мужа

Максим Кудрявцев находился в СИЗО с 2023 года. Фото: предоставлено Альбиной Кудрявцевой

Вдова бывшего сотрудника МВД Максима Кудрявцева Альбина заявила, что её мужу не оказали своевременную медицинскую помощь в СИЗО. Кудрявцев был фигурантом громкого дела о безвестном исчезновении 14-летней Наташи Матюхиной в 2010 году в селе под Новосибирском. В январе 2026 года суд признал его виновным в смертельном ДТП, но освободил из-за истечения срока давности. Спустя несколько недель он умер.

Как рассказала КП-Новосибирск Альбина, в 2024 году у ее супруга начала расти родинка на плече. Медики СИЗО, как утверждает Альбина, осмотрели её через окошко в двери камеры и сказали, что опасности нет. Позже Кудрявцев через адвокатов просил организовать обследование, семья готова была оплатить клинику. Первый раз на обследование его вывезли в декабре 2024 года — врачи диагностировали меланому четвёртой стадии.

В январе 2025 года его направили на дополнительные обследования, но, по словам вдовы, исследований было мало, а муж находился в информационном вакууме. К моменту изменения меры пресечения на домашний арест болезнь уже сильно прогрессировала — метастазы пошли во все органы и кости. Оперировать было нельзя. В феврале 2026 года Максим Кудрявцев скончался.

В ГУФСИН России по региону изданию заявили, что информация о неоказании помощи не соответствует действительности: Кудрявцева направляли в медучреждения, а врачебная комиссия инициировала освидетельствование. В ведомстве также отметили, что меру пресечения изменили за год до смерти.

Вдова намерена добиваться привлечения к ответственности виновных.

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