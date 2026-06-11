Адвокат объяснила, кому может достаться наследство Людмилы Чурсиной

Адвокат рассказала, кто получит наследство народной артистки. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Смерть народной артистки СССР Людмилы Чурсиной вызвала широкий отклик в актерской среде и у поклонников. Вопрос о том, кому перейдет ее имущество, прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, объяснив, что в подобных ситуациях многое зависит от наличия завещания и круга законных наследников. Об этом пишет mk.ru.

«Людмила Чурсина не оставила детей, однако у нее все же есть родственники, племянник: они подлежат призванию к наследованию в порядке, установленном законом. Если, конечно, Людмила Алексеевна не оставила завещания. В этом случае могут возникнуть разные нюансы», – объяснила юрист.

Однако при наличии завещания артистка могла бы передать свое имущество любому человеку, независимо от родства. Адвокат также отметила, что в отдельных случаях закон защищает обязательных наследников, например, нетрудоспособных родственников, которые имеют право на долю имущества даже при наличии завещания. Если же возникают спорные ситуации, вопрос наследства может решаться в судебном порядке.

Напомним, Людмила Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет после длительной болезни. До своего 85-летия актрисе оставался всего месяц. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с народной артисткой СССР пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.