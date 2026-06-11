Росстандарт утвердил ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом Фото: Shutterstock.

В России принят новый ГОСТ для игрушек, использующих искусственный интеллект. Документ охватывает интерактивные куклы, игровые консоли и другие детские устройства с ИИ, предназначенные для детей от одного года до 14 лет. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Во Всемирный день игрушек рассказываем о новом ГОСТе, утвержденном Росстандартом, который устанавливает требования к безопасности игрушек с применением технологий искусственного интеллекта - ГОСТ Р Игрушки с применением технологий искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

С 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ, охватывающий физическую, механическую и пожарную безопасность игрушек, а также защиту персональных данных и психоэмоциональное благополучие детей.

Впервые стандарт рассматривает игрушки не только как предметы для игры, но и как интеллектуальную среду, безопасность которой определяется конструкцией, алгоритмами и взаимодействием с ребенком. Антон Шалаев, глава Росстандарта, подчеркнул значимость учета работы алгоритмов, защиты данных и содержания взаимодействий, а также необходимость комплексного подхода к этим аспектам.

Ранее KP.RU сообщил, что с 1 июня в России начал действовать новый ГОСТ на унитазы, расширяющий количество их типов до 16.