Ученые бьют тревогу из-за ускорения потепления: в чём видят главную причину Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ООН сообщили, что глобальное потепление на планете усиливается, а ключевые климатические показатели ухудшаются. Ученые бьют тревогу в связи с рекордной жарой в Мировом океане и ростом температур. Об этом пишет информационное агентство AFP, ссылаясь на ежегодное исследование с участием более 70 экспертов.

Соавтор доклада профессор Питер Торн заявил, что наблюдаемые показатели напоминают симптомы тяжелобольного пациента. Он подчеркнул, что системы глобального мониторинга сейчас либо сокращаются, либо находятся под угрозой. По данным ученых, в 2025 году температура уже поднялась на 1,39 градуса по Цельсию, и вина за это лежит на человечестве.

Исследователи предупреждают: удержать потепление в пределах 1,5 градусов становится почти невозможно. Выбросы CO2 остаются главной причиной проблемы, а «углеродный бюджет» может быть исчерпан через три года. Ученые также связывают риски с сокращением финансирования наблюдений в США и других странах.

При этом ближайшие годы могут оказаться самыми теплыми за всю историю наблюдений. Метеоролог Екатерина Пестрякова рассказала, что степные районы могут столкнуться с сильнейшей засухой.