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НовостиПолитика11 июня 2026 12:24

«Им придется смириться»: Economist описал мрачный для Запада сценарий окончания украинского конфликта

Economist: Россия не будет сломленной и побежденной страной
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Economist: Россия не будет сломленной и побежденной страной

Economist: Россия не будет сломленной и побежденной страной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не будет считаться сломленной и побежденной страной по итогам урегулирования конфликта на Украине. Такие данные следуют из анализа, опубликованного журналом The Economist.

«Россия не будет сломленной, побежденной страной, у которой нет иного выбора, кроме как принимать несдержанные диктаты от своих противников», — говорится в публикации.

Мирное соглашение, говорится в публикации, «будет сложным и полным компромиссов», с которыми ни одна из сторон не захочет мириться.

«И все же им придется смириться, если мы хотим заставить замолчать беспилотники», — подчеркнули авторы анализа.

Как писал KP.RU, ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украине необходимо как можно скорее заключить мир с Россией. По его словам, продолжение боевых действий невыгодно Киеву, а лозунги о борьбе за демократию до конца не приведут к победе.