Доктор Мамедов заявил, что соль с калием может быть опасна для сердечников Фото: EAST NEWS.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов рассказал в интервью KP.RU, какие опасные мифы ходят о холестерине и здоровье сердца в целом. Например, один из них - рекомендации по употреблению соли с калием вместо обычной, чтобы снизить нагрузку и облегчить выведение жидкости из организма.

«Смеси, где часть натрия заменена хлоридом калия (обычно в соотношении 70/30), с одной стороны, помогают выводить лишнюю жидкость, расширяют сосуды и уменьшают нагрузку на сердце. С другой стороны, у многих пожилых людей снижена функция почек, из-за чего калий выводится из организма хуже. А избыток калия опасен для ритма сердца», - предупредил врач.

Мамедов отметил, что в общем и целом соль с калием полезнее обычной для сердца, но очень важно учитывать состояние здоровья почек. Если почки функционируют плохо - калий будет накапливаться в организме, и это уже куда опаснее, чем употребление обычной соли.

Ранее KP.RU сообщил, что эндокринолог Хайкина считает, что соль вызывает зависимость сродни наркотической.