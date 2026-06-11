Специя хорошего настроения: учёные оценили действие шафрана

Сомнологи пришли к выводу: шафран — пряность, которая не только продемонстрировала эффект, сходный с антидепрессантом, но и вдобавок помогает бороться с бессонницей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Австралийские учёные проанализировали действие экстракта шафрана на ментальное здоровье, качество сна и самооценку 86 женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Статья была опубликована в Frontiersin.

Дамы жаловались на подавленное настроение, спровоцированное бессонницей. В ходе эксперимента части из них 12 недель давали ежедневно 28 мг экстракта шафрана. Другой группе полагалось плацебо.

Результаты показали, что у участниц, принимавших пряность, снизился показатель депрессии. Также наблюдалось значительное повышение самооценки и уменьшение выраженности нарушений сна. Шафран хорошо переносился, ни о каких серьезных побочных эффектах не сообщалось.

Сомнологи пришли к выводу: шафран — пряность, которая не только продемонстрировала эффект, сходный с антидепрессантом, но и вдобавок помогает бороться с бессонницей.