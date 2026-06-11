Психолог назвал признаки угасания страсти в паре

Страсть любит контрасты, новизну и эмоциональные качели. Фото: lightwavemedia / Shutterstock / Fotodom

Россиянам объяснили, почему в долгих отношениях страсть часто превращается в обычную дружбу и как это исправить. Практикующий психолог Ярослав Сергеев рассказал, что многие пары живут как брат и сестра, даже не замечая, как уходит желание. Об этом пишет mk.ru.

«Запах партнера – это древний лимбический код. Когда страсть жива, ваша нервная система считывает его феромоны как «безопасный наркотик», – отметил эксперт.

Самый ранний признак – вы перестаете замечать запах любимого человека. Раньше вы могли вдохнуть его футболку или шею, а теперь этот запах либо не чувствуется, либо даже раздражает. Другие тревожные сигналы: ссоры становятся слишком вежливыми, вы почти не фантазируете о партнере в интимном плане и боитесь сами проявить инициативу из-за страха отказа.

Психологи подчеркнули, что отсутствие конфликтов и полный «уют» – это не всегда хорошо. Страсть любит контрасты, новизну и эмоциональные качели. Если их нет, желание постепенно засыпает. Чтобы вернуть огонь, важно снова начать замечать партнёра, позволять себе фантазии и не бояться проявлять инициативу.

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