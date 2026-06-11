МИД прокомментировал западные «мирные инициативы» по Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Действия европейских стран в украинском вопросе направлены не на достижение устойчивого урегулирования, а на недопущение создания условий для полноценного мирного процесса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, европейские государства проводят курс, который препятствует формированию предпосылок для переговоров о «действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире».

«Европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире», — отметила она в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, представитель МИД России также заявила, что лидеры ФРГ, Великобритании и Франции публично выступают с призывами к миру, однако на практике предпринимают шаги, способствующие дальнейшей милитаризации Украины и Европы.