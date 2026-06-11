Можно ли ходить топлес по Москве в такую жару: прямой ответ адвоката

Полуголый вид иногда трактуют как нарушение закона. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аномальная жара в Москве заставила горожан задуматься, насколько допустимо облегчать одежду в общественных местах. На фоне температуры выше +30°C этот вопрос прокомментировала адвокат Сталина Гуревич, объяснив возможные юридические последствия. Об этом пишет mk.ru.

«У нас нет законов, запрещающих ходить мужчинам с голым торсом, а девушкам – даже в полностью прозрачной блузке по улицам. Но законы от правоприменения порой отличаются очень сильно», – пояснила юрист.

На практике подобное поведение иногда могут попытаться квалифицировать как мелкое хулиганство, особенно если оно сопровождается вызывающим поведением или нарушением общественного порядка.

Гуревич уточнила, что для привлечения по этой статье обычно нужны дополнительные действия – нецензурная брань, приставания к людям или явное неуважение к обществу. Тем не менее, в реальности правоохранители иногда трактуют ситуацию шире, и это может привести к штрафу или даже административному аресту до 15 суток.

Как отметила ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, жаркая погода может сохраниться до 13 июня, при этом в регионе возможны новые температурные рекорды.