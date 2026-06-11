Spiegel: особые гены сделали ленивцев такими ленивыми и могут помочь людям, фото: Ленинградский зоопарк

У ленивцев медлительность обусловлена генами. Они спят до 15 часов и двигаются медленно. При этом ленивцы живут на Земле около 30 млн лет, и их геном позволяет им жить очень долго в самых сложных условиях, что может оказаться полезно для людей, пишет Spiegel.

Международная группа ученых детально разобрала геном двупалого ленивца. Обнаружено, что в нем много прыгающих генов, которые могут влиять на метаболизм. Эти гены активны и связаны с функционированием митохондрий.

Прыгающие гены возникли у общего предка современных ленивцев около 30 миллионов лет назад. Они помогают ленивцам экономить энергию, питаясь низкокалорийными листьями и неподвижно вися на деревьях.

Исследователи считают, что эти выводы могут помочь в изучении метаболических заболеваний и старения у людей. Если удастся синтезировать гены ленивца и использовать их на людях - это может помочь человечеству жить дольше и медленнее стареть.

Ранее KP.RU сообщил, что впервые в истории на человеке испытали препарат, который должен обращать старение вспять.