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НовостиОбщество11 июня 2026 13:15

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор заявил о необходимости выработать алгоритм по обеспечению безопасности отгружаемых товаров из Армении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Армении

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор объявил о введении ограничений на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в ведомстве.

«Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет останется в силе до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

Ранее в России были введены временные ограничения на ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении. Запрет распространился на продукцию, выращенную в Армении или отправленную через ее территорию, включая транзит в страны ЕАЭС.

Причиной такого запрета стали нарушения карантинных требований. Россельхознадзор неоднократно предупреждал Армению о выявленных нарушениях.