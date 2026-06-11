Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Армении Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор объявил о введении ограничений на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в ведомстве.

«Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет останется в силе до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

Ранее в России были введены временные ограничения на ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении. Запрет распространился на продукцию, выращенную в Армении или отправленную через ее территорию, включая транзит в страны ЕАЭС.

Причиной такого запрета стали нарушения карантинных требований. Россельхознадзор неоднократно предупреждал Армению о выявленных нарушениях.