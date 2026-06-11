Bloomberg: ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставку на фоне скачка инфляции

ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставку на фоне скачка инфляции. Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/www.imago-images.de/Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2023 года повысил три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Как говорится в заявлении регулятора, ставка по депозитной линии повышена до 2,25%, по основным операциям рефинансирования — до 2,40%, по механизму маржинального кредитования — до 2,65%. Новые ставки вступят в силу 17 июня 2026 года.

Согласно заявлению, решение принято в связи с усилением инфляционного давления из-за войны на Ближнем Востоке. Регулятор нацелен на удержание инфляции на уровне 2%. При этом в банке отметили, что перспективы остаются неопределенными: сохраняются риски как ускорения инфляции, так и замедления экономического роста.

В апреле газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила о росте инфляции в Европе на фоне войны в Иране. Так, годовая инфляция в еврозоне (21 страна) в марте подскочила до 2,5% с 1,9% в феврале. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к долгосрочным экономическим последствиям.