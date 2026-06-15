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15 июня 2026 3:03

Профессор Мамедов: изменив питание, можно снизить холестерин максимум на 15%

Доктор Мамедов заявил, что диета помогает снизить холестерин на 30-40%
Авторы (2):
Анна ДОБРЮХА
Сергей КУДРИН
Профессор Мамедов: изменив питание, можно снизить холестерин максимум на 15%

Профессор Мамедов: изменив питание, можно снизить холестерин максимум на 15%

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Изменение привычек в питании полезно, но в борьбе с холестерином оно помогает не так сильно, как хотелось бы. Об этом заявил в интервью KP.RU врач-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов, отметивший, что это все же может быть полезно для других аспектов здоровья.

«Ограничение пищевых жиров позволяет снизить уровень холестерина максимум на 15%», - заявил Мамедов.

Зато диета может помочь снизить триглицериды в крови на 30-40%, что важно для здоровья сосудов.

Есть еще один метод снизить холестерин - пить препараты-статины. Однако доктор настаивает, что подобные меры лучше оставлять на откуп специалистам, и не пытаться заниматься самолечением. Прием статинов должен производиться исключительно под надзором врача.

Ранее KP.RU сообщил, что кардиолог перечислил главные обследования, которые нужно пройти каждому, кто обеспокоен здоровьем своего сердца.