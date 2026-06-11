Губернатор Самарской области ввел институт уполномоченного по правам инвалидов

Губернатор Самарской области обозначил направления работы новой службы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе введен специальный институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Аналогичный институт есть только в Ростовской области, а Самарская стала вторым регионом России с такой новой практикой.

«У нас в регионе проживает более 200 тысяч людей с инвалидностью. Наш социальный блок занимается ими очень предметно, правильно, но мы всегда ищем возможность усилить нашу работу. Поэтому я принял решение ввести институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью», - сказал губернатор.

Глава региона предложил возглавить институт главному специалисту по контролю качества работы с клиентами сети протезно-ортопедических центров Екатерине Куприяновой. Она получила инвалидность почти восемь лет назад, пережив ампутацию ноги. Сейчас женщина является экспертом в сфере протезирования, консультирует людей с инвалидностью. У нее есть второе высшее, ею пройдены многие программы допобразования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, имеет множество наград.

«Тема инвалидности воспринимается в обществе как табуированная и грустная. Я общаюсь с ребятами и веду общественную деятельность, чтобы популяризировать мысль, что инвалидность не значит, что что-то не так с человеком, а просто его надо иначе воспринимать», – считает Екатерина Куприянова.

Губернатор Самарской области обозначил направления работы новой службы. Внимание необходимо будет уделить доступной среде, здравоохранению, реабилитации. Теперь главе института предстоит сформировать аппарат уполномоченного.