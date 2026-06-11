МИД РФ призвал избегать шагов, ведущих к новой войне на Ближнем Востоке

МИД призвал избегать шагов, способных привести к новой войне на Ближнем Востоке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать возобновление масштабной войны в регионе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В заявлении также отмечается, что Россия считает категорически неприемлемыми удары по объектам гражданской инфраструктуры в арабских странах Персидского залива.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении Штатов нанести мощный удар по Ирану, взяв под контроль остров Харг, а также ключевые нефтяные объекты и нефтегазовые рынки Исламской Республики. Он утверждает, что оборонный потенциал Тегерана практически уничтожен.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об ударах по Ирану в ночь на четверг, 11 июня, по приказу американского лидера. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников.