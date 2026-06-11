Родителям рассказали, как правильно подготовить ребенка к поездке в лагерь

Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в лагере. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отправка ребенка в летний лагерь – важный шаг, к которому стоит заранее подготовиться и эмоционально, и практически. Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что ключевую роль играет не только желание самого ребенка, но и его готовность к самостоятельной жизни вне дома. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Прежде всего мы узнаем о готовности ребенка поехать в лагерь по его желанию. Важно не заставлять ребенка ехать в лагерь, а чтобы возникла мотивация, интерес», – отметила эксперт.

По словам специалиста, ребенок должен уметь обслуживать себя: следить за гигиеной, самостоятельно одеваться, засыпать без помощи взрослых и спокойно общаться со сверстниками и взрослыми. Важна и эмоциональная устойчивость – способность справляться с небольшими трудностями без паники и сильного стресса.

Психолог подчеркнула, что лагерь не должен восприниматься как наказание. Перед поездкой полезно заранее обсудить ее с ребенком, показать фотографии или фильмы о лагерной жизни, а по возможности познакомить его с местом заранее или отправить вместе с другом. Такая подготовка помогает снизить тревожность и сделать адаптацию более мягкой.

Прежде сайт KP.RU вместе с экспертами составил список вещей, которые стоит подготовить ребенку перед поездкой в лагерь в 2026 году. Важно заранее позаботиться о комфортном и безопасном пребывании ребенка вдали от дома.