Новый случай заражения вирусом Нипах зафиксирован в Индии Фото: Shutterstock.

Медики индийского штата Керала зафиксировали новый случай заражения вирусом Нипах у 43-летнего мужчины. Пациент находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет издание Times of India.

Согласно предварительным результатам тестирования, у мужчины подтверждено заражение вирусом Нипах — опасной зоонозной инфекцией с высоким уровнем смертности. За последнее десятилетие в Керале уже неоднократно регистрировались вспышки этого заболевания.

Власти региона начали эпидемиологическое расследование. Ведется поиск людей, которые могли контактировать с заболевшим, а также составлена карта его передвижений для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Министр здравоохранения Кералы заявил, что правительство штата принимает все необходимые меры для локализации очага и контроля ситуации.

Напомним, зимой этого года в Индии зафиксировали пять случаев заражения вирусом Нипах, после чего начали вводить меры по сдерживанию вспышки в штате Западная Бенгалия

По данным специалистов, летальность заболевания составляет от 40% до 75%. На сегодняшний день специфического лечения и одобренной вакцины против вируса не существует. Инфекция передается человеку от животных, а также может распространяться при тесном контакте между людьми.