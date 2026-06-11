Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Елена Булукова покинула должность генерального директора Московского художественного академического театра имени Горького, сообщают «Известия». По данным источника издания, это произошло еще 9 июня.

Булукова пришла на эту должность в октябре 2025 года, сменив Владимира Кехмана. Сейчас на официальном сайте театра в разделе «Руководство» удалена страница с информацией о ней.

По данным другого собеседника «Известий» из МХАТа, новым генеральным директором учреждения стала Лариса Вильясте, которая на днях заключила договор. На данный момент официальных заявлений со стороны театра о перестановках в кадрах учреждения не поступало.

Напомним, в апреле Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора МХАТ имени Горького Артура Гезерова, обвиняемого в растрате. А в июле 2025 года по подозрению в растрате был задержан руководитель МХАТа Владимир Кехман.