Блок Карапетяна намерен аннулировать результаты парламентских выборов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Политический блок Карена Карапетяна намерен 12 июня подать официальное обращение в Центральную избирательную комиссию Армении. Оппозиционеры требуют полностью отменить итоги прошедших парламентских выборов и провести пересмотр голосования.

«Завтра мы обратимся в Центральную избирательную комиссию, чтобы ЦИК аннулировал результаты выборов и пересмотрел голоса "Гражданского договора". Если не получим быстрый ответ, обратимся в Конституционный суд», — указал член политсовета блока Нарек Карапетян в соцсетях.

Ранее глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян уже озвучивал сроки возможных юридических процедур. По его словам, у политических сил есть время до 19 июня, чтобы оспорить результаты выборов, состоявшихся 7 июня.

Ваагн Овакимян пояснил, что именно 19 июня станет крайней датой для обращения оппозиции в Конституционный суд. Глава ЦИК добавил, что все дальнейшие процессы будут зависеть исключительно от вердикта судебной инстанции. Такое заявление прозвучало в эфире общественного телевидения Армении.