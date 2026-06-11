Трамп заявил, что не хочет проводить наземную операцию в Иране Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не желает проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, однако возможность осуществить ее у американских сил есть. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все», - сказал американский лидер. По его словам, это могло бы случиться хоть завтра, но желания у американского лидера это делать нет.

Ранее, в ночь на 11 июня, Центральное командование Вооруженных сил США по приказу Трампа нанесло удары по Ирану. Американский лидер сообщил, что потратили Штаты на боеприпасы в данной операции 250 миллионов долларов.

В Министерстве иностранных дел Ирана назвали удары США «незаконными и преступными», заявив, что они грубо нарушают Устав ООН и сделали режим прекращения огня практически бессмысленным.