В Заполярье спасают кита: веревка примотала плавники к его телу

Веревка примотала к телу плавники кита в Заполярье. Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

У берегов Мурманской области обнаружили горбатого кита, запутавшегося в веревках. Как рассказал РИА Новости специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов, веревка примотала к телу животного оба боковых плавника, что затрудняет передвижение кита.

Животное впервые заметили туристы 5 июня у полуострова Рыбачий, позже его видели у острова Кильдин. Ученые, работающие в экспедиции, наблюдали кита и взяли биопсию для исследований. По словам Глазова, кит довольно упитан, что говорит о том, что запутался он недавно, однако петля мешает ему нормально маневрировать и питаться.

В ближайшее время в Мурманскую область направятся опытные специалисты с Сахалина, которые попытаются распутать животное. Ученые продолжат наблюдение и будут фиксировать возможные изменения.

Как писал KP.RU, ранее в Дании у острова Анхольт обнаружено тело горбатого кита по кличке Тимми. В апреле животное застряло на мелководье в Висмарском заливе у побережья Германии и несколько недель не могло освободиться.