Врач рассказал, почему алкоголь в жару может быть смертельно опасен

Жара и спирт – это одно из самых опасных для организма человека сочетаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду употребление алкоголя становится особенно рискованным для здоровья. При высоких температурах организм и так работает с повышенной нагрузкой, а спиртное может резко ухудшить состояние, рассказал врач Александр Умнов. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Жара и спирт – это одно из самых опасных для организма человека сочетаний, так как обостряются сердечные заболевания, подскакивает давление, может внезапно оторваться тромб», – отметил медик.

Специалист пояснил, что в жару усиливается потеря жидкости, кровь становится более вязкой, а алкоголь дополнительно обезвоживает организм. В результате возрастает риск скачков давления и обострения сердечно-сосудистых проблем.

Кроме того, спиртное ухудшает реакцию и притупляет внимание. Человек может не заметить признаки перегрева или солнечного удара, что особенно опасно при длительном пребывании на солнце или отдыхе на пляже. Отдельно врач предупредил, что сочетание алкоголя с жирной пищей, например шашлыком, дает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Ранее нарколог Марина Калюжная рассказала о неожиданном воздействии алкоголя на работу ЖКТ. Спиртное способно нарушать баланс полезной микрофлоры в кишечнике.