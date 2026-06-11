Сценариста Берестового признали виновным в убийстве участника «Дома-2» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коллегия присяжных Измайловского районного суда Москвы признала виновным сценариста телепроекта «Счастливы вместе» Станислава Берестового в убийстве участника шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Обсуждение вердикта назначено на 18 июня, после чего прокурор запросит наказание, а суд вынесет приговор.

Происшествие произошло в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Известно, что Берестовой распивал спиртные напитки с 33-летним Лукиным. Между знакомыми произошел конфликт, ходе которого Берестовой нанес потерпевшему множественные ножевые ранения шеи, груди, живота, спины и рук. От полученных травм Лукин скончался на месте. Причина конфликта остается неизвестной.

Ранее KP.RU писал, что Берестовой признал вину в суде. Однако уточнил, что действовал в рамках самообороны. По его словам, Лукин в состоянии алкогольного опьянения напал на него с ножом с криком «убью», а он лишь хаотично размахивал ножом, защищаясь.