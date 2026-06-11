В Болгарии уничтожили обломки неизвестного дрона на побережье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У берегов Болгарии нашли и ликвидировали обломки таинственного беспилотника. Опасные фрагменты сначала заметили рыбаки в южной части Черного моря, а затем за дело взялись саперы. Об этом рассказали в Министерстве обороны Болгарии.

Специалисты из группы разминирования военно-морских сил Болгарии тщательно осмотрели части неизвестного аппарата. Поскольку существовал риск детонации взрывчатых веществ, военные приняли решение не транспортировать обломки, а подорвать их прямо на месте происшествия.

В болгарском оборонном ведомстве пока не стали уточнять, какой именно стране принадлежал сбитый или потерянный дрон. Информация о происхождении аппарата остается закрытой.

Однако ранее похожая история случилась у соседней Румынии. Президент Никушор Дан признал, что взорвавшийся в порту Констанца морской беспилотник был украинским. По его словам, тот безэкипажный катер входил в группу из четырех дронов со взрывчаткой, над которыми было потеряно управление.