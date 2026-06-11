В Калининграде сотрудники фонда капремонта отрывались на деньги граждан: гуляли на корпоративах, покупали подарки и алкоголь

Экс-главу фонда капремонта Калининграда Туркина оштрафовали за растрату Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области суд признал бывшего генерального директора фонда капитального ремонта Олега Туркина и шестерых его бывших подчиненных виновными в растрате более 9 млн рублей. Об этом сообщил Калининградский областной суд.

Как установило следствие, с января 2020 года по июнь 2024 года фигуранты тратили вверенные им средства фонда на цели, не связанные с капремонтом многоквартирных домов. Под видом рабочих семинаров сотрудники капремонта проводили корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия. Кроме того, на государственные деньги незаконно покупались подарки, алкоголь, оплачивались услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе полное добровольное возмещение ущерба. Туркин вернул 9,2 млн рублей, остальные подсудимые внесли еще 600 тыс. рублей. При этом фигуранты, за исключением одного из них, вину не признали, настаивая на законности своих действий.

Ленинградский районный суд Калининграда назначил сотрудникам капремонта наказание в виде штрафов. Туркин заплатит 330 тыс. рублей (с учетом времени задержания), остальные – от 150 до 280 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сотрудники полиции задержали 45-летнюю бывшую заведующую аптечным пунктом, которую подозревают в растрате почти 10 миллионов рублей.