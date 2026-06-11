«На связь выходит, сообщения пишет»: отец пропавшей гимнастки из Краснодара поставил точку в слухах о её исчезновении Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отец знаменитой кубанской спортсменки Елизаветы Сороковых опроверг слухи о её таинственном исчезновении. По словам родственника, 30-летняя женщина живет обычной жизнью в Канаде и регулярно выходит на связь с семьей. Об этом в беседе с «КП-Кубань» рассказала её близкая подруга, пожелавшая остаться неизвестной.

«Отец говорит, что живет она, как все. На связь выходит, сообщения пишет», — уточнила подруга спортсменки.

Ранее коллеги Лизы забили тревогу. Известный хореограф Кира Протасова сообщила, что соцсети спортсменки замолчали еще в 2024 году, а сама Елизавета перестала отвечать на звонки. В интервью гимнастке Патриции Беззубенко выяснилось, что несколько лет назад Сороковых разорвала все контакты со знакомыми в Торонто и сменила номер телефона.

Отец спортсменки объяснил, что беспокойство ее друзей было напрасным. Он рассказал, что дочь живет и работает за границей, как обычный человек, и пишет сообщения родным. Лиза обещает навестить Краснодар, но пока её постоянно держат дела и работа в Канаде.

Известно, что пять лет назад гимнастка развелась с мужем, однако решила не возвращаться на Родину и осталась в чужой стране. В Краснодаре у неё остались родители и бабушка, с которой Елизавета постоянно общается. Отец девушки специально не смотрит новости о её «пропаже», так как не хочет расстраивать пожилую родственницу без реальной причины.