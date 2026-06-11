CNN: Часть помещений Пентагона изолировали из-за возможной угрозы в воздухе. Фото: EAST NEWS

Часть помещений Пентагона изолирована из-за возможной угрозы в воздухе, передает американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что системы «обнаружили проблему с качеством воздуха», которая требует принятия мер предосторожности до тех пор, пока не будет определена степень ее значимости.

В местном пожарном управлении сообщили, что на территорию ведомства прибыли дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами. Они заявили об «инциденте с опасными веществами», однако подробности происшествия не уточнили.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что удары США фактически сделали бессмысленным двухмесячное перемирие, достигнутое в апреле при посредничестве Пакистана. В Тегеране назвали американские атаки «грубым нарушением Устава ООН» и пригрозили принять меры в рамках права на самооборону, а также предупредили, что страны региона не должны предоставлять США свою территорию для атак против исламской республики, иначе их объекты станут законными целями.