Ограничения на продукты из Армении, мысли россиян о Родине и желание Италии снять санкции с РФ: главные события 11 июня

Россельхознадзор ограничил ввоз подкарантинных продуктов из Армении, фото: пресс-служба Россельхознадзора

Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, как стало известно в четверг, 11 июня.

«Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства - члены ЕАЭС», - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет разработан четкий план по защите грузов. Стоит напомнить, что до этого Россия уже ограничила ввоз из Армении косточковых плодов, вроде черешни, абрикосов и прочего, а также винограда.

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