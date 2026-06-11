Сын Децла признался, давит ли на него слава знаменитого отца

Сын Децла рассказал, мешает ли ему известная фамилия. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын рэпера Децла музыкант Антоний Толмацкий признался, что долгое время сталкивался с вопросами о знаменитом отце. Однако сегодня наследие артиста он воспринимает не как бремя, а как важную часть своей жизни. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Я не воспринимаю его как какую-то тень, которая на меня давит. Скорее наоборот: я посвящаю ему многое из того, что делаю. Мне кажется, когда люди воспринимают чужую карьеру, особенно карьеру близкого человека или родственника, как груз ответственности, это в большей степени вопрос их собственного восприятия», – поделился Толмацкий.

По словам музыканта, раньше известная фамилия действительно создавала определенное давление. Со временем он пересмотрел свое отношение к этому и понял, что не обязан постоянно оглядываться на достижения отца или жить в сравнении с ним.

Сейчас Антоний сосредоточен на собственной карьере и творческих планах. Он рассказал, что готовит дебютный сольный альбом, который станет для него важным этапом.

Ранее сын Децла сделал трогательное признание об отце, рассказав, что сильно скучает по нему.