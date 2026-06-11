Бизнес режиссёра Джаника Файзиева заработал почти 900 миллионов за год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Режиссёр Джаник Файзиев неплохо зарабатывает как предприниматель. Его компании за прошлый год суммарно получили выручку почти в 900 миллионов рублей, выяснил KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Режиссер владеет четырьмя фирмами, а также ИП в сфере искусств. Три организации снимают кино и ТВ-программы, а четвертая занимается IT-технологиями.

Основной доход Файзиеву принесла компания «Виннком Технологии». Ее выручка удвоилась до 482 млн рублей, а чистая прибыль взлетела в 35 раз — до 28,8 млн.

При этом дела у «Киностудии ФУ-24» идут хуже: выручка упала до 225,9 млн рублей, а прибыль снизилась почти вдвое. Студия «Бонанза», выпустившая «Вратаря Галактики», наоборот, нарастила прибыль в полтора раза.

Третья кинокомпания под названием «Мрпост» уже шестой год подряд остается убыточной. В прошлом году ее убыток достиг 3,5 млн рублей при выручке в 176 млн.

Ранее стало известно, что выручка компании Иды Галич от продажи биодобавок по итогам 2025 года составила около 16 миллионов рублей.