Один из задержанных за отмывание криптовалюты в Грузии является гражданином РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Грузии задержали участников схемы по отмыванию криптовалюты, одним из которых является гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Секцию интересов РФ.

«Сообщается о задержании 10 июня 2026 года в результате международной специальной операции <...> гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее МИД Грузии уведомил Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в стране о задержании двух иностранцев в ходе раскрытия масштабной схемы по отмыванию криптовалюты. Расследование проходило при содействии правоохранительных органов США и Польши.

Члены группы занимались отмыванием криптовалюты в период с 2022 по 2025 годы. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Российская сторона также направила в МИД Грузии ноту с просьбой оказания содействия в организации консульского посещения россиянина.

Ранее KP.RU сообщал, что троих россиян обвини в отмывании денег через участие в управлении сервисами смешивания криптовалют. Как заявили в Минюсте США, им может грозить до 25 лет тюремного заключения.