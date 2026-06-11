Кофе без кофеина оказался не таким безобидным: врач развеяла миф

Врач предупредила о риске изжоги после кофе без кофеина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие люди переходят на кофе без кофеина, думая, что он безопаснее для здоровья. Но, как рассказала врач Ольга Малиновская, это не всегда так, особенно при проблемах с пищеварением. Об этом пишет NEWS.ru.

«Употребление кофе на голодный желудок не вредит большинству людей, но при болезнях системы пищеварения такое начало дня может обернуться дискомфортом. Его появление связано с тем, что напиток стимулирует усиленную выработку соляной кислоты в желудке», – отметила медик.

Врач пояснила, что на производство желудочного сока влияют не только кофеин, но и другие вещества в кофе. Поэтому даже напиток без кофеина способен вызвать изжогу, кислую отрыжку, боли в животе или диарею у людей с гастритом, язвой или рефлюксом.

Если после чашки кофе натощак появляются неприятные симптомы, Малиновская советует не игнорировать их и обязательно обратиться к гастроэнтерологу.

Ранее невролог Инна Филатова также предупредила, что утренний кофе на голодный желудок может повышать кортизол. Эффект более выражен при приеме на фоне недосыпа или хронического стресса.