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НовостиВ мире11 июня 2026 16:03

В городе Павлоград в Днепропетровской области прогремел взрыв

Взрыв в Павлограде прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги
Семен ЗИМИН
В городе Павлоград в Днепропетровской области прогремел взрыв

В городе Павлоград в Днепропетровской области прогремел взрыв

Фото: REUTERS.

В украинском городе Павлоград Днепропетровской области на фоне объявленной воздушной тревоги произошел взрыв. Как сообщает телеканал «Общественное», в населенном пункте были слышны характерные звуки.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучал в юго-восточной части Днепропетровской области. Информации о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало.

Ранее подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ. Это произошло на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

В Министерстве обороны России рассказали, что для ликвидации цели были применены термобарические заряды. Украинские боевики, по данным ведомства, оборудовали позиции для операторов дронов в разрушенных зданиях.