Медведев назвал 7 главных вызовов, которые отразят в Народной программе «Единой России»

Дмитрий Медведев рассказал о главных вызовах, которые сегодня стоят перед Россией. Фото: ER.RU.

Дмитрий Медведев назвал 7 главных вызовов, с которыми нашей стране пришлось столкнуться в последние годы. По словам председателя «Единой России», все они будут отражены в новой Народной программе, с которой партия идет на выборы в Госдуму.

Первый по значимости из них – это демография. Дмитрий Медведев отметил, что президент России неоднократно говорил об этом вызове и давал поручения правительству РФ расширять меры поддержки для семей с детьми.

«Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть по сути нашему будущему. Надо сказать прямо: партия уже достаточно давно этим занимается, при этом все шло нарастающим итогом. Потому что национальные проекты, которые мы начали продвигать с 2006 года, допустим, в части демографии, медицины, тогда ставили совершенно другие задачи и возможности», - рассказал председатель «Единой России» на заседании Экспертного совета.

Он привел в пример такой показатель, как уровень младенческой смертности: сейчас в нашей стране он один из самых низких в мире.

Вторым вызовом, который партия обязательно включит в Народную программу, является дефицит кадров и появление новых специальностей.

«Наша задача состоит и в повышении производительности труда, и в обеспечении людям возможности осваивать новые профессии, чтобы каждый мог подобрать себе работу со стабильным заработком», - подчеркнул Дмитрий Медведев, отметив, что в производство будут все больше внедряться роботы и цифровые технологии.

Еще один важный вызов - повышение жилищной и транспортной доступности. Председатель партии уточнил, что эта тема занимает второе место по популярности среди предложений, поступающих в Народную программу.

«У нас самая большая по протяжённости страна на планете, которая по-разному развивалась, имеет разные климатические условия, и понятно, что это создаёт определенные проблемы. Но нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура», - подчеркнул Медведев.

Четвертым вызовом председатель «Единой России» назвал западные санкции. По его мнению, в ближайшие годы их давление на нашу страну сохранится.

«Нужно делать всё, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, а наши граждане имели достойное качество жизни. Мы стараемся это делать, потому что страна развивается», - рассказал Дмитрий Медведев.

Пятым вызовом председатель партии считает бурное развитие новых технологий – от искусственного интеллекта до БПЛА и робототехники. Политик уверен, что у России есть все возможности для того, чтобы сохранить лидерские позиции в этой сфере.

Следующая задача, которая найдет отражение в Народной программе, - преодоление идеологического вызова. Чтобы справиться с ним, нужно и дальше создавать все условия для сохранения исторической памяти и укрепления ценностных основ России.

Седьмой вызов – это безопасность страны. На него, по словам Медведева, Россия должна ответить победой в специальной военной операции.

«На этом, естественно, не останавливаясь. И в дальнейшем развивать отрасли, обеспечивающие обороноспособность и безопасность нашего государства», - подчеркнул он.