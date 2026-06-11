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НовостиЗвезды11 июня 2026 16:16

Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТ

Лариса Вильясте сменила Елену Булукову на посту главы МХАТ
Семен ЗИМИН
Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Московский Художественный академический театр имени Горького получил нового руководителя. Лариса Вильясте назначена на пост генерального директора прославленной сцены, следует из обновленной информации на сайте театра.

Стоит отметить, что в разделе «Люди театра» на сайте МХАТ появилось обновление, где указано, что Вильясте теперь занимает пост гендиректора театра. Она ещё в 2014 году была директором Московского Губернского драматического театра, а в 2018 году была главой директора фестиваля «Фабрика Станиславского» и Большого детского фестиваля.

Напомним, что прежний генеральный директор Елена Булукова покинула свою должность ещё 9 июня. Причины ухода официально не назывались.

Елена Булукова руководила театром с октября 2025 года. Тогда она пришла на смену Владимиру Кехману. Теперь же на официальном сайте МХАТ в разделе «Руководство» страница с данными о Булуковой полностью удалена.